Wout Naessens (22) uit Deinze vermist

25/08/17 - 17u31 Bron: Federale Politie

Deinze Op vrijdag 25 augustus 2017 rond 06u00 verliet de 22-jarige Wout Naessens zijn woonplaats in de Oudenaardsesteenweg in Deinze. Hij vertrok er met zijn fiets en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Wout Naessens is 1m70 lang en is zeer mager. Hij heeft kortgeknipt blond-bruin haar, een lichte huidskleur met sproeten en lichtbruine ogen.



Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Wout een bordeaux vest, een lange groene broek of een blauwe trainingsbroek. Hij heeft een zwarte rugzak en een donsdeken bij zich. Hij is vertrokken met een zwarte damesfiets waarvan het zadel in de hoogste stand staat.



Wout heeft dringend medische verzorging nodig.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus via het nummer 116 000. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.