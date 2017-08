Maithili (12) kan weer schrijven en zwemmen dankzij kankertherapie in Mexico, maar er is niet genoeg geld om door te gaan

Koen Van De Sype

25/08/17 - 17u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Facebook.

video Het gaat beter met Maithili Vanhille, het 12-jarige meisje uit het West-Vlaamse Assebroek dat begin vorige maand met haar ouders en broer naar Mexico trok om er een experimentele kankertherapie te ondergaan. Maar er is ook minder goed nieuws, want Maithili zou nog twee behandelingen moeten ondergaan en daar is niet genoeg geld meer voor.

Begin juli vertrok het gezin naar Monterrey en vandaag is het meisje er al aan haar vierde behandeling toe. "Via een katheder wordt medicatie rechtsreeks in de tumor in haar hersenstam gespoten", vertelt papa Sam. "Daarnaast wordt via het ruggenmerg een cocktail van 18 verschillende geneesmiddelen toegediend. Bij de laatste twee sessies kreeg ze ook immuuntherapie. Dat moet haar immuunsysteem een boost geven en de kanker op nog een extra manier aanvallen."



Dagboek

De tumor zou intussen al een beetje kleiner geworden zijn en - belangrijker - minder actief. En dat vertaalt zich volgens papa Sam heel concreet, want de toestand van Maithili gaat merkelijk vooruit. "Zelf vindt ze het leukst dat ze weer kan schrijven", zegt hij. "Dat kon ze al een half jaar niet meer. Voor de proefwerken die ze op het einde van het schooljaar had, moest ze alles dicteren aan een klasgenootje. Sinds kort houdt ze weer een dagboek bij. En ze kan weer zelf de trap op en ziet niet meer dubbel als ze leest. Het lijken misschien kleine dingen, maar voor Maithili zijn ze echt belangrijk." (lees hieronder verder) Het hele gezin in Mexico. © Facebook.

Het gezin is hoopvol, maar er zouden nog twee behandelingen moeten volgen. En daarvoor heeft het nog niet genoeg centen bij elkaar. "We hebben al 80.000 euro betaald en moeten nu nog twee keer 25.000 euro op tafel kunnen leggen. Op 12 september staat de volgende sessie gepland, maar we hebben nog maar 4.000 euro op onze rekening staan", aldus Sam.



Respons

Toen Maithili een maand geleden met haar verhaal in het nieuws kwam, genereerde dat een enorme respons en daar zijn de ouders van het meisje iedereen erg dankbaar voor. "Zo is er een bekend reclamebureau dat volgende maand voor ons een campagne start", zegt Sam. "Het huurt op 21 september onder meer een filmzaal af in Antwerpen voor een gratis voorstelling van de nieuwe prent 'Kingsman: The Golden Cirkel' en het gaat alle aanwezigen om een bijdrage vragen voor Maithili. Maar ook de vele kleine bijdragen waren een hart onder de riem." (lees hieronder verder) © Facebook.

Vanuit de medische wereld in ons land klinken echter nog altijd kritische geluiden op de Mexicaanse therapie. De expert die Maithili behandelt in het UZ Leuven begrijpt heel goed dat ouders alles willen doen en zelfs de kleinste kans willen grijpen om hun kind beter te laten worden, maar hij heeft ook bedenkingen. "Het is niet voldoende dat een arts overtuigd is dat een nieuwe behandeling werkt, het moet ook bewezen worden in een objectieve test met vastgelegde regels. Alleen door nauwkeurige studies uit te voeren en nieuwe behandelingen te vergelijken met bestaande, kunnen we nagaan of ze effectief een voordeel bieden voor de patiënt: meer kans op genezing, een langere overleving, meer kans op een verbetering van de levenskwaliteit en minder kans op complicaties."



Neveneffecten

Dat is volgens hem niet het geval met de behandeling in Mexico. "Misschien is die arts echt overtuigd omdat hij bij enkele patiënten een 'duidelijk' effect heeft gezien, maar krijgen die patiënten laattijdige neveneffecten of reageren anderen dan weer níét goed", gaat hij verder. "Als artsen overtuigd zijn dat hun nieuwe behandeling werkt, moeten ze de resultaten van hun studie overigens publiceren. Zo kan iedereen ervan profiteren. Als de resultaten niet worden gepubliceerd, verplichten artsen patiënten om geld te steken in een behandeling die niet voor iedereen is weggelegd en geen aangetoonde garantie geeft dat er een redelijke kans op succes is." (lees hieronder verder) © Facebook. Uno spelen tijdens de voorbereidende chemo. © Facebook.