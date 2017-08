NMBS vervoerde 5 miljoen meer reizigers in eerste jaarhelft

TT

25/08/17 - 17u12 Bron: Belga

© Reporters / QUINET.

Spoorwegen De NMBS heeft van januari tot en met juni 120,7 miljoen nationale reizigers vervoerd. Het gaat om een stijging met 5 miljoen passagiers of 4,3 procent op een jaar tijd, zo meldt het spoorbedrijf.

De groei van het aantal reizigers, zowel nationaal als internationaal, speelde "op doorslaggevende wijze" een rol bij de stijging van het operationeel resultaat. Die 'cash recurrente ebitda' ging 40,9 miljoen euro hoger tot 46,2 miljoen euro. Ook het "aanhouden van de interne efficiëntiewinsten" droeg bij tot de stijging.



Bij de vergelijkingen met vorig jaar hoort wel een grote kanttekening. In 2016 waren er twaalf stakingsdagen en er was de impact van de aanslagen van 22 maart. De groei van het aantal reizigers is mede het gevolg van een "relatief zwak eerste semester in 2016", klinkt het.



Volgens de spoorwegmaatschappij is er evenwel een significante groei van 3,5 procent ten opzichte van referentiejaar 2015. "Deze prestatie was onder meer het gevolg van het versterkte treinaanbod in december 2016 (+72 treinen)", klinkt het in het persbericht.



De economische schuld daalde licht van 2,61 miljard euro twaalf maanden eerder tot 2,57 miljard euro.