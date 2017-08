Voorzitter Gentse studentenraad neemt ontslag na ophef over dure etentjes, drank en kleding

TT

25/08/17 - 16u20

Johannes Weytjens, de voorzitter van de Gentse studentenraad die onder vuur is komen te liggen voor financieel wanbeheer, stapt op. Dat maakt hij zelf bekend in een open brief op zijn Facebookpagina. Volgens Weytjens kan hij niet meer functioneren omdat er "schade aangericht is die niet te herstellen is".

Het Gentse studentenblad Schamper bracht deze week de bal aan het rollen nadat aan het licht was gekomen dat Weytjens met de bankkaart van de studentenraad een dure fles whisky had gekocht. Ook etentjes in het gastronomische restaurant Club Het Pand van de UGent en de aankoop van kleding werden betaald met de bankkaart van de studentenraad.



Weytjens gaf de privé-aankopen toe, maar zei er meteen bij dat alles al is terugbetaald en er tegen hem een haatcampagne werd gevoerd. Die campagne heeft uiteindelijk tot zijn ontslag geleid, zegt hij nu in een open brief. "Naar aanleiding van de recente media-aandacht dien ik mijn ontslag in als voorzitter van de Gentse Studentenraad, De negatieve aandacht afgelopen twee dagen kaderen echter in een groter geheel hetgeen momenteel ontbreekt in elke vorm van berichtgeving."



De ex-voorzitter van de studentenraad zegt dat "enkele professionele relaties" al sinds het begin van zijn mandaat "niet vlot verlopen". "Na meerdere pogingen om deze plooien glad te strijken, is het gebleken dat dit misnoegen louter gegrond is op persoonlijke redenen. Deze redenen zijn mij echter tot op vandaag niet duidelijk. Waar deze het afgelopen academiejaar meermaals tot bewuste sabotage van de Gentse Studentenraad hebben geleid, was het eveneens duidelijk dat deze steeds aan mij gericht was."



Schade

Weytjens blijft erbij dat er "de afgelopen weken op alle niveaus van de Universiteit Gent een beeld geschetst werd van mij dat veel verder gaat dan er terug te vinden is in de financiële documenten". Hij vindt het bovendien jammer "om te zien welke schade hiermee berokkend is aan zowel de Gentse Studentenraad als aan studentenvertegenwoordiging in het algemeen. Er zijn fouten gemaakt op financieel vlak, maar er was van mijn kant uit altijd de intentie om deze aan te pakken, mee op te lossen en de gevolgen hiervan te dragen. Er is echter schade aangericht aan mijn persoon die niet te herstellen is. In de huidige omstandigheden lijkt het me daarom beter dat ik ontslag neem, voor het goed van de Gentse Studentenraad."