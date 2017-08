Tientallen zeugen en biggen overleven stalbrand in Ophoven niet

Door: redactie

25/08/17 - 15u35 Bron: Belga

In een stal van een varkensbedrijf aan de Maasveldweg in het Limburgse Ophoven bij Kinrooi is vanochtend een hevige brand uitgebroken. Tientallen dieren overleefden de vlammenzee niet. De brandweer kon wel nog voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen of naar de boerderij zelf. Het ging om een accidentele brand.