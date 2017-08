"Familieplanning is hard nodig in Mozambique"

Bewerkt door: IVI

Vlaamse minister-president Geert Bourgeois reist door zuidelijk Afrika om verschillende projecten te steunen. © belga.

De helft van alle meisjes in Mozambique heeft al een kind of is zwanger op de leeftijd van 19 jaar. De gevolgen zijn dramatisch: velen maken de school niet af. De vele tienerzwangerschappen bij een erg jonge bevolking bezorgen ook de Mozambikaanse regering kopzorgen. Op één generatie is het bevolkingsaantal van het land verdubbeld. Dit zorgt logischerwijs voor problemen op het vlak van onderwijs en huisvesting. En ook HIV is in Mozambique een groot probleem. Ruim 13 procent van de bevolking is besmet met het virus, dat meer vrouwen dan mannen treft.

Vlaanderen focust in zijn ontwikkelingshulp aan Mozambique dan ook op de gezondheidssector en meer bepaald "het promoten van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van alle Mozambikanen". Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft een bezoek gebracht aan een gezondheidscentrum en een school in Marracuene, op zo'n uur rijden van de hoofdstad Maputo.



In het gezondheidscentrum kunnen de ruim 150.000 inwoners uit de regio terecht voor pre- en postnatale zorg, voorlichting en gratis anticonceptie. Er is ook een kraamafdeling.



Seksuele voorlichting

In een nabijgelegen schooltje kreeg de Vlaamse minister-president te zien hoe met dans en toneel aan seksuele voorlichting wordt gedaan. Het initiatief gaat uit van het International Centre for Reproductive Health (ICRH), een onderzoeksinstituut dat werd opgericht door professor Marleen Temmerman aan de universiteit van Gent, en dat een multidisciplinaire aanpak hanteert rond familieplanning.



Zo wordt bij de voorlichting de hele gemeenschap, van jong tot oud, betrokken. De boodschap die ze te horen krijgen is dat familieplanning een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ook de Vlaamse minister-president bracht de boodschap dat meisjes het recht hebben om neen te zeggen en recht hebben op anticonceptie. In mobiele tentjes krijgen tieners advies en kunnen ze een anticonceptiemiddel aanschaffen. De doelstelling van het Mozambikaanse ministerie van Gezondheid is om de prevalentiegraad voor contraceptie te verhogen naar 25 procent.



Financiële steun

Vlaanderen subsidieerde in het verleden verschillende projecten van ICHR in Mozambique. Nu wordt, rond hetzelfde thema van familiale planning samengewerkt met andere ngo's, zoals CUAMM, die actief is in de noordelijke regio Tete en zich rechtstreeks richt tot adolescenten.



Vlaanderen geeft ook financiële steun aan het project van de VN-organisatie UNFPA, die het Cubaanse opleidingsmodel voor medisch personeel gaat toepassen in de provincie Tete, zodat er voldoende goed opgeleide verloskundigen actief worden.