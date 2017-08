Antwerpenaren winnen kortgeding om bomen Charlottalei te redden

YV/TT

25/08/17 - 15u18

Gisteren hingen bewoners nog witte linten aan de bomen, die morgen gekapt zouden worden. © Klaas De Scheirder.

Antwerpen Het buurtcomité van de Antwerpse Charlottalei heeft een kortgeding gewonnen om de geplande kap van de 54 kastanjebomen morgen alsnog tegen te houden. Dat schrijft De Morgen.

Kortgeding gewonnen! Geen boomkap in Charlottalei. #kthxbye — Thomas Goorden (@tgoorden)

Het ziet er dan ook naar uit dat de kastanjebomen, die voor de heraanleg van de Charlottalei gekapt moesten worden, toch nog even blijven staan. De buurtbewoners hadden vanochtend een ultiem kortgeding aangespannen. Volgens hen zou het kappen van de bomen zware effecten hebben op de luchtkwaliteit.



De volgroeide kastanjelaren halen immers 30 tot 40 keer meer fijn stof uit de lucht dan de nieuwe lindebomen die volgens de plannen in de plaats komen.



"We hebben nu tien dagen uitstel gekregen om met de districtsraad samen te zitten om een oplossing uit te werken", zegt Thomas Goorden van StRaten-Generaal aan De Morgen. Paul Cordy, districtsvoorzitter van de Antwerpse N-VA, doet de eisen van de buurtbewoners nog steeds af als "onzin". "Wij blijven bij ons standpunt", zegt hij.