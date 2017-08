Buschauffeurs in Vlaams-Brabant leggen werk neer na agressie

AVH, EB

25/08/17 - 14u13

In het zuiden van Vlaams-Brabant is vanmiddag een spontane staking uitgebroken bij buschauffeurs van De Lijn. Een geval van agressie op de bus was de druppel voor verschillende chauffeurs.

In de stelplaatsen van Dilbeek, Leerbeek, Meerbeke en Ukkel hebben verschillende chauffeurs van De Lijn het werk neergelegd. Vanmorgen deed zich in Beersel een geval van agressie voor op een bus, waardoor voor veel chauffeurs de maat vol was. Veel informatie over de agressie is er nog niet, maar de buschauffeur zou er naar verluidt niet al te erg aan toe zijn.



De spontane staking heeft gevolgen voor de meeste lijnen in het Pajottenland en het zuiden van Vlaams-Brabant. Vooral tussen Brussel, Dilbeek en Ninove is er veel hinder. De Lijn zegt de gevolgen van de actie voor de reiziger te betreuren, en voegt toe elke vorm van agressie op of rond haar voertuigen te veroordelen.



Reizigers kunnen op www.delijn.be terecht voor een lijst met niet-gereden ritten. Ook De Lijninfo is bereikbaar, op 070 220 200 (0,30 euro/minuut).