Door: redactie

25/08/17 - 13u25 Bron: vtmnieuws.be

video

Zo'n 128.000 gepensioneerden krijgen dankzij de taxshift een paar honderd euro meer brutopensioen, maar daar blijft netto niets of zelfs mínder van over. Dat blijkt uit een studie van de gepensioneerdenbeweging OKRA in Het Laatste Nieuws. De regering zegt aan een oplossing te werken.