Dronken bestuurder in Bilzen twee keer betrapt in 20 minuten tijd

bewerkt door: mvdb

25/08/17 - 13u35 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © reuters.

Een dronken automobilist is afgelopen nacht in Bilzen op twintig minuten tijd twee keer in hetzelfde voertuig betrapt. Op de koop toe liet hij zich oppikken door een vriendin, die ook te diep in het glas had gekeken.

Een patrouillerende ploeg van de zone de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt kreeg de wagen uit Genk in het oog, omdat die met hoge snelheid door het centrum van Bilzen reed. Op Meershoven zette de politie de auto aan de kant. De bestuurder bleek na het afleggen van een ademtest bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben, dus vier keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. Op last van het parket van Limburg werd zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken.



Dovemansoren

Aan de automobilist werd duidelijk gemaakt dat hij niet meer met de wagen mocht rijden, maar dat viel in dovemansoren. Twintig minuten later onderschepte een politieploeg opnieuw dezelfde wagen met dezelfde bestuurder achter het stuur.



Omdat de man even voordien al een rijverbod voor vijftien dagen kreeg opgelegd, liet het parket zijn auto voor twee weken in beslag nemen. Het voertuig werd getakeld.



Dimlicht

Tijdens de tweede controle kwam zijn vriendin naar Bilzen afgezakt om hem op te pikken. De politie zag dat het dimlicht van haar auto defect was. Zij moest ook een alcoholtest ondergaan. Zij had ook maar liefst bijna 1,5 promille alcohol in het bloed. Haar rijbewijs werd voor zes uren ingehouden. De man en de vrouw zullen zich later nog voor de politierechter moeten verantwoorden.