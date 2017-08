15 verwaarloosde katten gered uit huis in Deurne

Nina Bernaerts

25/08/17 - 13u05 Bron: eigen berichtgeving

© Politie.

Woensdag zijn 15 verwaarloosde katten uit een woning in Deurne gehaald en ondergebracht in een opvangplaats. De dieren leefden in bijzonder ongezonde omstandigheden en overleefden op bedorven voedsel. De politie moest de woning openbreken om de dieren te kunnen laten ophalen.

Ondraaglijke stank De woning was afgesloten door de eigenaars waardoor de deur door de politie moest geforceerd worden. Bij het betreden van het huis trof de politie een enorme wanorde aan. Overal lagen er bedorven etensresten, papier en karton, uitwerpselen en bedorven voedsel voor de katten, en dat met een ondraaglijke stank als gevolg. De katten hadden geen water en hadden allemaal vlooien.

15 katten opgehaald Aan een dierencentrum uit Brasschaat (VOC Brasschaat - Kapellen) en de dienst dierenwelzijn van de stad werd gevraagd om de sterk verwaarloosde dieren op te halen. 15 katten werden in zorgwekkende toestand overgebracht naar het dierenasiel (KMDA) waar ze verzorgd worden.