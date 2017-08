Sebastian H. "lijkt nog niet te beseffen wat hij heeft aangericht"

Bewerkt door: mvdb

25/08/17 - 11u39 Bron: Belga

Moordverdachte Sebastian H. © rv.

Diest Sebastian H., de Pool die maandag loketbediende Sara Van Passel doodschoot in het ACV-kantoor in Diest, "lijkt nog niet te beseffen wat hij heeft aangericht", stelt zijn advocaat Pascal Nelissen Grade, die over een "black-out" spreekt. De 36-jarige moordverdachte blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Leuvense raadkamer vandaag beslist, zo meldt het Leuvense parket.