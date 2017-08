Siebe De Voogt

25/08/17 - 10u57 Bron: Eigen berichtgeving

© Jelle Houwen.

In het West-Vlaamse Ruddervoorde (Oostkamp) is vanmorgen  rond 7.50 uur een levenloos lichaam van een vrouw aangetroffen in een doodlopende straat nabij de Magerbossen.