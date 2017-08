2,23 promille in het bloed... maar wat wil je met de nummerplaat '1-ZAT'?

Bewerkt door Eric Belsack

25/08/17 - 11u06 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Archiefbeeld. © photo news.

Politierechtbank De vakantie is bijna achter de rug. Ook in de Vlaamse politierechtbanken worden de werkzaamheden stilaan hervat. Onze reporters waren de voorbije week getuige van enkele opvallende zaken. Met op kop de dronken chauffeur met de nummerplaat die begint met '1-ZAT'...

© Thinkstock.

2,23 promille in bloed... maar wat wil je met de nummerplaat '1-ZAT'? Ik zie dat u rondrijdt met een nummerplaat die start met 1-ZAT. Dat kan écht geen toeval zijn Politierechter "Ik zie dat u rondrijdt met een nummerplaat die start met 1-ZAT. Dat kan écht geen toeval zijn", sneerde de politierechter in Veurne naar een 42-jarige man uit Houthulst. D.E. was met 2,23 promille - goed voor minstens acht glazen alcohol - achter het stuur gekropen na een cafébezoek. Hij reed tot aan zijn woning en liet daar zijn twee passagiers uitstappen. Plots schoot zijn wagen vooruit, waardoor hij tegen de gevel van zijn buren knalde.



De veertiger parkeerde daarna rustig zijn auto en ging naar binnen, maar dat was buiten de buren gerekend, die de politie belden. D.E. probeerde hen nog wijs te maken dat zijn vriendin achter het stuur zat, maar de getuigen doorprikten dat verhaaltje. Hij kreeg gisteren ruim 5.000 euro boete, waarvan 4.800 euro wel met uitstel, en 99 dagen rijverbod, waarvan 77 met uitstel. (JHM) © thinkstock.

Dronken tegen boom? Da's dan 724 euro voor de boom De kapotte auto kostte mij 8.000 euro en ook voor de boom kreeg ik plots een factuur in de bus: die bedroeg 724 euro. Ik ben dus al vrij zwaar gestraft Beklaagde Een kok uit Oostduinkerke krabde zich eind vorig jaar eens flink in de haren bij een verkeersongeval. B.R. verloor op 4 november 2016 de controle over zijn stuur en reed vol in op een boom en daarna op een geparkeerde wagen. De man had 1,31 promille in zijn bloed, en dat bracht hem deze week voor de politierechter in Veurne. Daar bekende hij een aantal pintjes te veel te hebben gedronken.



"Hoeveel heeft dat grapje je al gekost?", wilde de politierechter weten. "Wel", zei B.R., "de kapotte auto kostte mij 8.000 euro en ook voor de boom kreeg ik plots een factuur in de bus: die bedroeg 724 euro. Ik ben dus al vrij zwaar gestraft", vond B.R. Hij werd door de politierechter op verkeerscursus gestuurd en krijgt nog 156 euro boete. (JHM) © Dieter Nijs.

Snelle vrouw (66) moet haar rijexamens overdoen U leert dus niet uit uw fouten en zal het opnieuw moeten leren via examens Politierechter Een 66-jarige vrouw moet van de Brugse politierechter haar rijexamen opnieuw afleggen, nadat ze voor de tweede keer in nog geen twee jaar geflitst werd met flink overdreven snelheid.



M.M. werd in september 2016 betrapt op de N31 in Brugge. Door wegenwerken mocht je daar toen maar 50 kilometer per uur rijden in plaats van 90. M.M. werd er zelfs geflitst met 100 kilometer per uur. "En dat terwijl je een jaar eerder al veroordeeld werd, omdat je 121 reed waar je 70 mag. U leert dus niet uit uw fouten en zal het opnieuw moeten leren via examens", sprak de politierechter. M.M. kreeg 300 euro boete, 3 maanden rijverbod en moet haar rijproeven opnieuw afleggen. (JHM) © thinkstock.

Met 175 per uur op E403 wegens zieke moeder 175 op de teller, 163 gecorrigeerd: dat moest je toch echt wel gezien hebben hé Politierechter Een vrouw uit Sijsele moet haar rijbewijs voor 30 dagen inleveren nadat ze aan liefst 175 kilometer per uur geflitst werd op de E403 in Ardooie. A.V. had naar eigen zeggen een goeie reden waarom ze op 9 september vorig jaar zo hard reed. "Ik kreeg telefoon dat ik dringend naar het woon- en zorgcentrum in Eernegem moest omdat mijn mama ziek was. Daardoor lette ik niet op mijn snelheidsmeter en reed ik zo hard", zei ze. Ze legde ook een bewijs voor dat haar mama vier dagen later opgenomen werd in het ziekenhuis.



"Maar ik zie eerlijk gezegd de link niet", twijfelde de politierechter. "En 175 op de teller, 163 gecorrigeerd: dat moest je toch echt wel gezien hebben hé." Toch kreeg A.V. nog mildheid. Ze kreeg 360 euro boete waarvan 120 met uitstel en ook haar rijverbod van 30 dagen is deels met uitstel. (JHM) © thinkstock.

Rijverbod voor 'pechstrookrijdster' in te warme auto Ze had geen airconditioning in de wagen en wilde daarom even stoppen. Over een afstand van een paar honderd meter is dan over de pechstrook gereden Advocaat van beklaagde Virginie M. uit Moeskroen heeft zich voor de politierechter moeten verantwoorden nadat ze op de Brusselse Ring in augustus vorig jaar over de pechstrook reed om de file te ontwijken.



Haar advocaat vroeg eerst opschorting van straf en zelfs de vrijspraak. "Mijn cliënte studeerde toen geneeskunde en was op weg naar het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in Brusselse", legde de advocaat uit. "Ze had geen airconditioning in de wagen en wilde daarom even stoppen. Over een afstand van een paar honderd meter is dan over de pechstrook gereden om dan aan de rustplaats halt te houden. Het was die dag snikheet en daar vragen we begrip voor."



De procureur vroeg zich af waarom de vrouw dan de ramen van haar wagen niet openzette. Politierechter Johan Van Laethem vond een opschorting of een vrijspraak dan ook niet op zijn plaats. Het werd een boete van 180 euro waarvan de helft met uitstel gedurende twee jaar en een rijverbod van acht dagen. (BKH)