"Zelfs wanneer de feiten nog maar net gebeurd zijn, zitten we al klaar om de rekening te maken"

DIMITRI ANTONISSEN

25/08/17 - 08u16

Hoofdredacteur Dimitri Antonissen © rv.

ONZE OPINIE

Twee tienermeisjes raken zwaargewond nadat ze een lift krijgen van een roekeloze chauffeur. De meisjes liggen nog in het ziekenhuis, maar in lezersbrieven wordt meteen het proces van de vader gemaakt: "Waarom verplichtte de vader van de jarige hen om de laatste tram te nemen? Waar is zijn verantwoordelijkheid? Hen veilig in Middelkerke afzetten was toch het minste wat hij kon doen?" Een jonge loketmedewerkster wordt doodgeschoten in een ACV-kantoor door een getergde klant. In een aangrijpend interview vertelt de familie hoe haar zoontje het verlies probeert te verwerken. Online wordt ondertussen het proces van de vakbond gemaakt: "Dat de vakbond zich geen bal aantrekt van je problemen op je werk heb ik ook al ondervonden. Lidgeld betalen is geen probleem, zelf een probleem aankaarten, dat interesseert hen niet." Wat zijn we ongelooflijk hard geworden voor elkaar. Zelfs wanneer de feiten nog maar net gebeurd zijn, zitten we al klaar achter het toetsenbord van onze smartphone om de rekening te maken. Vaak niet gehinderd door een écht klare kijk op wat er juist gebeurd is.

Van de 100.000 reacties die maandelijks binnenlopen, wordt zo bijna de helft geschrapt. Binnenkort doen we dat ook met wie onder een pseudoniem berichten plaatst. Hoofdredacteur Dimitri Antonissen

Onze reporter sprak één van de vaders van de verongelukte meisjes. Hij hoorde vooral een heel zorgzame papa, die uiteraard zelf twijfelt of hij deze keer een inschattingsfout heeft gemaakt. Maar verder vooral troost en solidariteit nodig heeft, in plaats van beschuldigende vingers. En één van de ACV-collega's stuurde me een mail. Hoe ze niet kan begrijpen dat terwijl zij rouwen, en de dader zich nog niet eens uitsprak over een motief, sommigen er een vakbondsdebat van maken.



Een Noorse nieuwssite deed onlangs een experiment. Vooraleer je commentaar kon geven, moest je een kleine quiz invullen over de inhoud van het artikel. Het resultaat was dramatisch: 72% faalde voor de test.



Op HLN doen we het anders. Daar hebben we onlangs het moderatieteam aangepast en uitgebreid. Van elke reactie die iemand post op HLN wordt op voorhand gecheckt of die overeenkomt met de gebruiksvoorwaarden (onder andere: geen haatberichten, geen racisme, geen oproep tot geweld...).



Van de 100.000 reacties die maandelijks binnenlopen, wordt zo bijna de helft geschrapt. Binnenkort doen we dat ook met wie onder een pseudoniem berichten plaatst. Niet als censuur, maar omdat we een debat willen dat niveau haalt. Met mensen die uitkomen voor hun opinie, en daar dus ook hun naam onder zetten. Heel graag met heel uiteenlopende, dwarse en scherpe meningen. Maar ook met respect voor elkaar, menselijkheid en liefst goed gefundeerd.



Geregeld krijg ik de vraag waarom we überhaupt de mogelijkheid geven om reacties te plaatsen. Als er toch zoveel zurigheid verschijnt. Maar dat zou enorm afbreuk doen aan de duizenden lezersbrieven en reacties die wel met autoriteit of vanuit het hart spreken. Met tienduizenden reacties per maand zijn onze lezersbrieven en ons online forum een belangrijke graadmeter van wat er leeft in Vlaanderen.



Alleen, als we dat met zijn allen belangrijk vinden, is de wijze raad die ouders vroeger aan hun kinderen meegaven nog steeds van tel: draai tien keer met je tong vooraleer je reageert.