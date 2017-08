Lokale politie zet zich extra in voor veiligheid bij de start van het schooljaar

Door: redactie

Verschillende politiekorpsen zullen bij de start van het schooljaar een "verhoogd toezicht" organiseren op de veiligheid voor de schoolgaande jeugd bij hun pendel van en naar de school. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga bij enkele politiezones.

Bijzondere aandacht voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen is er in Brugge. "Op 22 februari dit jaar is aan de basisschool in de Gistelsesteenweg een jongetje van 5 jaar overleden na een aanrijding door een vrachtwagen", zegt commissaris Dirk Van Nuffel. "Daarna hebben we projectmatig alle schoolomgevingen op ons grondgebied in kaart gebracht en zijn we nagegaan hoe die plaatsen veiliger konden gemaakt worden, via signalisatie of andere ingrepen."



"Onze agenten zullen ook op de eerste schooldagen in de buurt van de schoolpoorten observeren, of de instructies van de gemachtigde opzichters worden gevolgd. Wie dat niet doet, gaat op de bon. Voorts zullen onze Multanova's in schoolomgevingen de snelheden controleren. We gaan ook als proefprojecten enkele 'schoolstraten' afbakenen waar het gemotoriseerde verkeer op bepaalde uren geweerd wordt, en 'fietsstraten' waar de zwakke weggebruikers voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. En tot slot worden in samenwerking met de preventiedienst schoolroutes onderzocht, zodat we weginfrastructuur kunnen verbeteren en ouders en scholieren beter kunnen adviseren over wat de veiligste weg is naar school. "



Zone Antwerpen

In Antwerpen, waar de politie bij het nieuwe schooljaar de campagne "Word ook mijn maat op straat" (met een gelijknamige website, boordevol tips) lanceerde, worden alle weggebruikers opgeroepen om wat hoffelijker te zijn in het verkeer.



"Hoewel er vaak drukte heerst aan de schoolpoort vinden daar minder ongevallen plaats", klinkt het bij het Antwerpse korps. "De snelheid ligt er laag, er is begeleiding om over te steken en iedereen weet dat je in een schoolomgeving extra aandachtig moet zijn. De meeste ongevallen met schoolgaande kinderen gebeuren op weg naar school. Kinderen zijn daar vaak op zichzelf en andere weggebruikers aangewezen."



Omdat de Antwerpse politie weet dat een campagne met posters en flyers onvoldoende is, zullen die campagnemiddelen ook ondersteund worden door controles van de politie. "De verkeersteams zetten bij de start van het schooljaar in op asociaal gedrag in het verkeer", aldus Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. "Overtredingen die kinderen in gevaar brengen op hun traject naar en van school worden geverbaliseerd. De kinderen zelf zullen ook gepast aangesproken worden op gevaarlijk gedrag in het verkeer. Elke verkeersdeelnemer is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid."



"Elke wijkagent houdt gedurende het hele schooljaar toezicht bij de schooltoegang van zijn wijk", zegt commissaris Eric Cenens van de Limburgse politiezone Kempenland (Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Peer), "maar in de maanden september en oktober houden we 'verhoogd toezicht'. Dit betekent - en dat is een nieuwigheid voor dit jaar - dat we ook zullen flitscontroles houden in de 'Zone 30' aan de scholen. Over die komende flitscontroles hebben we ook de nodige communicatie gedaan naar de bevolking toe. We richten ons overigens niet alleen naar de m/v achter het stuur, zo zullen we ook de lichten van de fietsende jongeren inspecteren."