"Jonge vrouw die haren verliest: da's echt erg"

"'Als je haar maar goed zit', zegt men weleens. Maar dat is ook écht zo." Kapster Isabelle Nijs (36) weet waarover ze praat: met 'Hairhospitality' richt de ex van Sven Nys zich op mensen met haarproblemen. "Ze belanden in een sociaal isolement. Na een behandeling durven ze eindelijk opnieuw buiten te komen."

Bijna vijf jaar nadat ze in de kelder van haar toenmalige gezinswoning in Baal haar eigen, toen nog bescheiden, kapsalon I-Hair startte, richt Isabelle Nijs zich met Hairhospitality nu ook op klanten met hoofdhuid- en haarproblemen. "Dagelijks merk ik in het kapsalon dat het haar voor de vrouw én voor de man superbelangrijk is. Problemen ermee kunnen tot heel wat ellende leiden. Een niet gering aantal mensen - en dus zeker niet alleen chemopatiënten - kampt met al dan niet plaatselijk haarverlies, of dunner wordend haar. Vaak zie ik heel jonge vrouwen. Voor hen weegt dat zwaar op het zelfvertrouwen, het sociaal leven of zelfs de relatie. Sommigen gaan er heel erg onder gebukt, en belanden zelfs in een sociaal isolement."



Terwijl er tegenwoordig heel wat mooie oplossingen zijn, volgens Nijs. "Haarstukjes, al dan niet met extensions, een volledige prothesepruik, of sigmentatietattoos (een stoppeltatoeage op de hoofdhuid, red.) voor mannen. Vroeger had je alleen een pruikenwinkel en een kapper. Met Hairhospitality combineren we beide: we verknippen de haarwerken - dat zijn trouwens niet meer de dikke pruiken van weleer - op maat, en passen ze desgewenst ook aan de eigen haarkleur aan. Voor de klanten is het wel fijn dat ze daarvoor bij hun vertrouwde kapper terechtkunnen."



