Bill Gates en Bruce Springsteen laten hun paarden revalideren... in Meldert

JIMMY DE SCHRIJVER

25/08/17 - 03u00

© RV.

Als er iets scheelt aan hun dure paarden, dan trekken de dochters van Bruce Springsteen en Bill Gates steevast naar het kleine, landelijke Meldert in Limburg. De gerenommeerde paardendokter Tom Mariën heeft daar een unieke kliniek uit de grond gestampt.

© Mine Dalemans.

Equitom, zo heet de kliniek van Tom Mariën (46). Op zondag 3 september breidt die uit met een nieuw orthopedisch en revalidatiecentrum, gespecialiseerd in stamceltherapie. Een uitbreiding van 4.000 vierkante meter. "De paarden zullen hier niet alleen geopereerd kunnen worden, maar ook revalideren. Dat is uniek in de wereld." (JDSL)



