Einde exclusiviteitscontracten? Ook Lieven Scheire op VRT en VTM

Lieven Scheire, 'wetenschapsman' van de VRT, krijgt volgend voorjaar ook een show op VTM. Geen grote transfer met zes nulletjes, maar ook geen exclusiviteitscontract meer bij de openbare omroep, dus. "Daar wordt iedereen beter van", klinkt het bij de VRT.

De opnames zijn nog niet begonnen, maar vast staat dat het populair wetenschappelijk spelprogramma voor de VTM-kijker geprogrammeerd staat voor het voorjaar 2018. "We zijn nog in volle voorbereiding", vertelt Sara Vercauteren van VTM. "Het wordt een panelshow, waarin ook andere bekende gezichten voorkomen." De tijd dat Lieven Scheire enkel en alleen op de VRT te zien was als wetenschapspresentator, is dus voorbij. Als één van de gezichten van Neveneffecten vertrok hij in 2014 bij Woestijnvis, waarna hij exclusief bij de openbare omroep aan de bak was. Tot vorig jaar presenteerde hij twee seizoenen van 'De Allesweter' op één. Maar nu zal de samenwerking wat losser verlopen. "Zijn exclusiviteitscontract is deze zomer opnieuw besproken", vertelt manager Rick Tubbax. "Nu zitten we in een nieuwe relatie met de VRT, waarin programma's voor andere zenders mogelijk zijn. Ook voor de openbare omroep zal Lieven aan de slag blijven. Zo nemen we een tweede seizoen van 'Superbrein' op, komt er volgend jaar voor Canvas nog een wetenschapsprogramma, reist hij met Radio 2 naar IJsland en blijft hij de wetenschapscommunicator voor de VRT. Begin september is hij ook op de Nederlandse televisie te zien. Dit is dus zeker geen grote overstap."



