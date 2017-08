Ouders wachten al 9 jaar op schadevergoeding voor verongelukte kinderen

BJORN MAECKELBERGH

25/08/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Negen jaar al wachten een vader en moeder uit Bornem op een schadevergoeding voor hun twee verongelukte kindjes. De chauffeur die hun wagen in de zomer van 2008 aanreed, werd één jaar later nochtans al aangeduid als enige schuldige.

De bestuurder had voorrang moeten verlenen aan het gezin van Danny Vermeiren (48) en Lesley Cornand (40), maar ramde hun wagen in de flank. Ina (1) en Thibo (9) kwamen om in de crash. De verzekeraar van de aanrijder en de ouders kwamen bijna 1,5 jaar geleden eindelijk tot een overeenkomst. Maar omdat het koppel ook geld wil voor het geleden inkomstenverlies, betaalt Allianz de afgesproken som niet uit. "Wij zijn geen geldwolven", zegt Vermeiren. "Geef ons gewoon waar we recht op hebben." (BJM)



Lees hun hele verhaal en de reactie van de verzekeringsmaatschappij in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.