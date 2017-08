Effect taxshift op kleinste pensioenen: bruto minder, netto meer

SVEN SPOORMAKERS

25/08/17 - 05u00

© Photo News.

Zo'n 128.000 gepensioneerden krijgen dankzij de taxshift een paar honderd euro meer brutopensioen, maar daar blijft netto niks of zelfs mínder van over. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bereidt een wetsontwerp voor om het probleem op te lossen.

Netto honderd euro meer om de koopkracht te verhogen: dat was het adagium van de regering bij de taxshift. Die 100 euro - afhankelijk van je loon soms meer, soms minder - komt er grotendeels, maar alleen voor wie werkt. "De koopkracht verhogen, daarvoor klopt de regering zich op de borst. Maar voor gepensioneerden klopt dat lang niet altijd", zegt Niek De Meester, pensioenspecialist van OKRA. "De verhoging van de belastingvrije som wordt voor hen ongedaan gemaakt. En zij die geen belasting betalen, genieten niet van de hervorming van de fiscale tariefschijven." Ook elders loopt het mis. Een groep van zo'n 128.000 gepensioneerden - mensen met een pensioen tussen 1.200 en 1.300 euro per maand - houdt ondanks een verhoogd brutopensioen dankzij de index en de welvaartsenveloppe netto nauwelijks iets over. "Dat komt door de toepassing van de bijkomende belastingvermindering. Dat is een bijzonder ingewikkelde fiscale constructie die nog te veel onder de radar blijft. Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast: het is niet meer dan een zuivere vestzak-broekzakoperatie", aldus De Meester. Sterker nog, soms houden mensen zelfs mínder over. "Dat is het meest perverse voorbeeld: in een aantal gevallen komt er ook nog de gemeentebelasting bij, waardoor de nettopensioenen zelfs lager liggen dan het jaar voordien."



De federale regering is zich bewust van het probleem. Hoe ze het voorlopig zullen oplossen, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.