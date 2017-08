Veertiger die zich verschanste in Oupeye, geeft zich over

Door: redactie

De man die zich donderdagavond in het Luikse Hermalle-sous-Argenteau, een deelgemeente van Oupeye, verschanste in zijn eigen woning en ermee dreigde zichzelf op te blazen, heeft zich omstreeks 2 uur afgelopen nacht overgegeven aan de politie.

De man had geen wapens of explosieven bij zich, zijn overgave verliep ook zonder geweld.



Volgens het parket dreigde de man gisteren zichzelf om het leven te brengen in een gasontploffing. De politie van Basse-Meuse en de brandweer kwamen massaal ter plaatse. Er werd een grote veiligheidszone ingesteld en de bewoners in die zone mochten hun huizen niet verlaten.



Rond 2 uur donderdagnacht gaf de veertiger zich dus over. Hij bracht de nacht in de cel door en zal in de loop van de voormiddag door de politie worden ondervraagd. Zijn motieven zijn nog onduidelijk.