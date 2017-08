Brand in cellencomplex van Aalsterse politie

Tim Van Damme

24/08/17 - 22u54 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

In Aalst is rond 21 uur een brand uitgebroken in de kelder van het hoofdcommissariaat van de lokale politie. Naar verluidt ontstond de brand in het cellencomplex waar op dat moment ook enkele gedetineerden vertoefden. Verschillende politieagenten merkten de hevige rookontwikkeling op en gingen het vuur te lijf met brandblussers.



Ze slaagden er in de vlammen te doven, maar de brandweer werd alsnog opgetrommeld. Die konden met behulp van ventilatoren het cellencomplex verluchten. Ondanks de brand kunnen de gedetineerden zonder probleem de nacht in hun cel verder doorbrengen. Niemand raakte gewond.