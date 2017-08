Door: redactie

24/08/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

video

In het centrum van het Antwerpse district Hoboken is deze namiddag een dakbrand ontstaan in een schoolgebouw nabij de Kioskplaats. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. In het gebouw was niemand aanwezig.