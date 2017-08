"Tekort aan personeel bij spoorwegpolitie schrijnend", slaan vakbonden alarm

EB

De spoorwegpolitie is onderbezet en het personeelsgebrek bemoeilijkt de werkomstandigheden in aanzienlijke mate, zo waarschuwen de vakbonden. In Brussel is een honderdtal politiemensen aan het werk, terwijl dat er volgens het kader 300 à 330 zouden moeten zijn. Dat zegt Stéphane Deldicque, vakbondssecretaris van ACV Politie.