Auto rijdt zich vast op tramsporen aan Brussel Zuid

24/08/17 - 17u33 Bron: Belga

© Twitter / La Capitale.

Een auto heeft zich deze namiddag klemgereden op de tramsporen vlakbij het station Brussel Zuid. Dat meldt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Door het incident was het tramverkeer op de lijnen 51 en 82 een tijdlang onderbroken.

De wagen, een Renault Twingo, reed kort na 16 uur de zogenaamde Overdekte Straat in, de straat onder de treinsporen tussen de Fonsnylaan en het Paul-Henri Spaakplein, en vergiste zich daar van rijvak. De wagen reed immers niet op het rijvak voor de wagens en bussen maar reed de tramsporen op en kwam daar na een korte afstand klem te zitten.



Een takelwagen moest het voertuig bevrijden, wat omstreeks 16.30 uur gebeurd was. Het tramverkeer op lijn 51 was in tussentijd onderbroken tussen de haltes IJzer en Belgica, dat op lijn 82 tussen de haltes Zuidstation en Lemonnier.