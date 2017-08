"Imam uit Ripoll verbleef in Vilvoorde bij neef en trachtte ook in België kandidaat-terroristen te ronselen"

SVM

Links: de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty. Rechts de moskee waar hij vaak zat in Ripoll. © Kos.

De Spaanse imam Abdelbaki Es Satty had familie in België en logeerde tijdens zijn verblijven in België bij een neef in Vilvoorde. Dat meldt de krant La Dernière Heure. Nog volgens dezelfde krant zou de man in ons land meermaals geprobeerd hebben kandidaat-terrroristen te ronselen. Het federaal parket kon die info niet bevestigen.