Dak van school stort in na explosie en brand

Sander Bral, Nina Bernaerts

24/08/17 - 19u35 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Twitter/Keuppens.

Hoboken De dakbrand aan een school bij de Kioskplaats in het Antwerpse district Hoboken is onder controle, maar de brandweer zal nog uren moeten nablussen. Er zullen vannacht ook permanent brandweerlui aanwezig blijven om opflakkeringen te voorkomen of meteen te kunnen blussen. Het dak raakte ernstig beschadigd en stortte in. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de start van het schooljaar in de school.