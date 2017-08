Brand na explosie op dak van school in Hoboken: "Vermijd de omgeving"

Sander Bral, Nina Bernaerts

24/08/17 - 16u47 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Twitter/Keuppens.

In het centrum van het Antwerpse district Hoboken is deze namiddag een dakbrand ontstaan in een schoolgebouw nabij de Kioskplaats. Dat zegt de brandweer Zone Antwerpen, die met de grote middelen is uitgerukt om het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien. In het gebouw was niemand aanwezig.



"Arbeiders waren bezig met dakwerken aan het Sint-Agnes Instituut in het centrum van Hoboken", bevestigt Kristof Geens van brandweer Antwerpen. "De precieze oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden, maar het vuur heeft minstens twee gasflessen, die op het dak stonden, tot ontploffing gebracht. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is aanzienlijk."



De politie van Antwerpen vraagt om de omgeving te mijden. De buurt is afgelosten. Ook bussen en trams van De Lijn worden omgeleid.