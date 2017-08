35 dagen en nachten werken op de E40 in twee minuten samengevat, dat ziet er zo uit

TT

24/08/17 - 16u33

video 180 arbeiders hebben de afgelopen 35 dagen en nachten alles op alles gezet om een van de drukste snelwegen van het land een nieuw wegdek te geven. Het Agentschap Wegen en Verkeer vatte dat indrukwekkend staaltje vakmanschap samen in een mooie timelapse van twee minuten.

Van 8 juli tot 12 augustus kreeg de E40 tussen Bertem en Sterrebeek een nieuw jasje. 6,7 km wegdek werd vernieuwd. 5 weken lang moest het verkeer van en naar Brussel over versmalde rijstroken.



Tijdens die werkzaamheden werden ook, voor de eerste keer, twee Amerikaanse trillingsmachines gebruikt, zegt Wegen en Verkeer. "Bij de klassieke manier van werken moeten meer machines worden ingezet, die het beton kapot slaan in grote stukken. De nieuwe trillingsmachines trillen het beton letterlijk kapot in kleine stukjes. Daarna worden het wapeningsijzer en betonpuin meteen verwijderd. Deze nieuwe methode is sneller, goedkoper en veiliger."



Door de gunstige weersomstandigheden waren de werken 3 dagen vroeger afgerond. De werken kosten 11,7 miljoen euro.