OCMW Sint-Truiden wil veiligheidsfirma inzetten na zoveelste geval van agressie

Bewerkt door: ADN

24/08/17 - 16u32 Bron: Belga

© OCMW Sint-Truiden.

Het OCMW van Sint-Truiden wil een veiligheidsfirma inzetten nadat een cliënt agressief werd tegenover een maatschappelijk werker. De man tilde het bureau van de maatschappelijk werker van de grond, gooide met het computerscherm en smeet in de wachtzaal nog enkele stoelen in het rond. Volgens het OCMW is de materiele schade aanzienlijk. Er vielen geen gewonden.

Het is niet de eerste keer dat er zich feiten van agressie voordoen op de OCMW-werkvloer, maar de laatste maanden zien ze in Sint-Truiden naar eigen zeggen toch een opmerkelijke stijging. "Een zoveelste geval van agressie tegen onze mensen kan niet meer door de beugel, het is nu tijd om afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen", reageert OCMW-voorzitter Pascal Monette.



In het verleden nam het OCMW van Sint-Truiden al maatregelen rond agressie. Zo bestaan er afspraken met de lokale politie, is er een agressieprotocol met richtlijnen voor de medewerkers, zijn er alarmknoppen aan elk bureel en wordt de toegang enkel verleend na aanbellen. "Maar deze resem aan maatregelen en afspraken is blijkbaar niet voldoende", aldus Monette. "Op de OCMW-raad van vanavond staat dan ook als toegevoegd punt bij hoogdringendheid het inzetten van een beveiligingsfirma."



De OCMW-voorzitter wil zo snel mogelijk zorgen voor extra beveiliging voor de medewerkers. "Concreet betekent dit dat voortaan een veiligheidsagent aan het onthaal van het Sociaal Huis post zal vatten en zal toezien op een vredig verloop van de werking van het Sociaal Huis", aldus Monette. Naast het inzetten van een beveiligingsfirma, wil Monette tevens een nieuw veiligheidsprotocol op poten zetten. "Ik nodig de korpschef begin volgende week uit op een spoedoverleg", klinkt het. "We gaan in Sint-Truiden niet wachten tot de agressie onomkeerbaar wordt."