Drie homejackers slaan echtpaar en bedreigen vrouw met mes

Alexander Haezebrouck

24/08/17 - 16u20 Bron: Eigen berichtgeving

Een van de gewapende mannen bedreigde de vrouw en zetten het op een lopen met hun buit. Ver kwamen ze echter niet. © Thinkstock.

bellegem In het West-Vlaamse Bellegem zijn deze ochtend drie gemaskerde en gewapende mannen binnengevallen in een woning. Ze bedreigden het echtpaar, deelden klappen uit en zwaaiden met een mes.

Ze vroegen om geld en juwelen in het Frans. Ondertussen had een alerte buur al een verdacht voertuig met Franse nummerplaat gemeld aan de politie. Uit voorzorg zette die al een wielklem op de auto. Kort daarna kon het slachtoffer zelf ook de hulpdiensten verwittigen nadat de daders het met hun buit op een lopen hadden gezet. De overvallers konden een aanzienlijk geldbedrag en juwelen buitmaken. Omdat de politie al in de buurt was, waren ze erg snel ter plaatse. Ze konden vlakbij drie personen aantreffen en arresteren.



Alle drie de verdachten verschijnen deze namiddag voor de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding. De drie verdachten zouden geen onbekenden zijn voor het gerecht.