Strandredders halen bewusteloze vrouw uit zee

Bart Boterman

24/08/17 - 15u42 Bron: eigen berichtgeving

De strandredders van Middelkerke hebben deze namiddag een vrouw die aan het verdrinken was, uit zee gered. De feiten gebeurden ter hoogte van het Casino.

"De vrouw was bewusteloos toen de redders haar uit zee haalden. Tijdens een reanimatie op het strand bleef haar toestand instabiel", vertelt Middelkerks hoofdredder Bart Van Eechoute.



Een medisch urgentieteam kwam per helikopter ter plaatse, die landde op de zeedijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van de Franstalige vrouw van in de veertig zou intussen onder controle zijn.