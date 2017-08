Man sterft nadat hij bewusteloos wordt aangetroffen in Elsene, maar wie is hij?

FT

24/08/17 - 15u19

De man heeft blauw-grijze ogen en een baard. © Federale Politie.

Politie en parket zijn op zoek naar een onbekende man die vorige week donderdag, 17 augustus, bewusteloos werd aangetroffen in Elsene. De man overleed wat later, maar had geen identiteitspapieren op zak. Herkent u hem? De man is vermoedelijk tussen de 30 en 45 jaar oud, een 1.78 meter groot en heeft blauw-grijze ogen. Zijn haar is bleekbruin, ros en hij heeft een baard. Op de dag dat hij werd gevonden, in de Sans Soucistraat, droeg hij een geruit hemd, blauwe jeans en sportschoenen. Hebt u meer info? Gelieve contact op te nemen via het gratis nummer 0800/30.300. U kan ook reageren via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.