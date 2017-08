UZ Leuven dient klacht in tegen vals vluchtelingenbericht op Facebook

Bewerkt door: ADN

24/08/17 - 14u56 Bron: Belga

Een beeld uit het filmpje dat op internet de ronde doet. © Facebook.

Het UZ Leuven heeft vandaag beslist om een klacht in te dienen tegen de persoon die een vals bericht postte op Facebook. Het gaat om de Limburgse ondernemer J.N. In het nepfilmpje worden zorgverleners zogezegd in het ziekenhuis van Gasthuisberg agressief aangepakt door een vluchteling.

De bedrijfsleider postte het filmpje enkele dagen geleden. Daarin worden twee zorgverleners door een man hardhandig aangepakt. De ondernemer beweerde in zijn bericht op Facebook dat de feiten zich situeerden in Gasthuisberg en dat het ging om een vluchteling. In realiteit zijn de beelden afkomstig van een ziekenhuis in het Russische Novgorod.



Het bericht werd in ijltempo gedeeld op sociale media en lokte veel haatmail uit. "Wij kregen veel ongeruste reacties van bezoekers, patiënten en medewerkers", stelt UZ Leuven in een persbericht. "We distantiëren ons met klem van haatdragende boodschappen ten opzichte van vluchtelingen."



Een eventuele schadevergoeding schenkt UZ Leuven aan een initiatief of instelling die zich inzet voor de bestrijding van racistische of gewelddadige boodschappen of van het verspreiden van fake news.