Vrachtwagen gekanteld in Oostakker

Jürgen Eeckhout

24/08/17 - 14u55 Bron: Eigen berichtgeving

De Fritiof Nilsson Piratenstraat in Oostakker, Gent. © Google Maps.

Binnenland In de Fritiof Nilsson Piratenstraat, een zijstraat van de John Kennedylaan in Gent, is zopas een vrachtwagen gekanteld. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.