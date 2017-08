Zeven jaar cel omdat ze wapens en zeldzame munten van bovenbuur wilden stelen

EB

24/08/17 - 14u31 Bron: Belga

© thinkstock.

Opglabbeek De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 24-jarige man uit Lanaken tot een gevangenisstraf van zeven jaar veroordeeld voor een inbraak met geweld in Opglabbeek. Zijn kompaan, de 23-jarige onderbuur van het slachtoffer, kreeg een gevangenisstraf van dertig maanden.

In februari verbleef de Lanakenaar enkele dagen in het appartement van een vriend in Opglabbeek die onder elektronisch toezicht stond. De twee kregen te horen dat de bovenbuur een uitgebreide verzameling wapens en zeldzame munten had. Op 20 februari stelde de Lanakenaar in een dronken bui voor om bij de bovenbuur in te breken en zijn verzameling te stelen.



De man onder elektronisch toezicht lokte zijn buurman met een excuus naar beneden, waarna zijn vriend inbrak. De 61-jarige buurman rook echter onraad en ging sneller dan verwacht terug naar zijn appartement, waar hij oog in oog kwam te staan met de Lanakenaar. Omdat hij niet meteen weg kon, sloeg de inbreker zijn slachtoffer meermaals op het hoofd, waardoor die het bewustzijn verloor.



Daarna verstopte de inbreker de buit in de garagebox van zijn vriend. Nog dezelfde avond zorgde die ervoor dat de buit doorverkocht werd.



Enkele uren na de inbraak werd de buurman bewusteloos en zwaar toegetakeld aangetroffen door iemand die de politie verwittigde. Die volgde het bloedspoor naar de garagebox en kwam zo terecht bij de daders.



Schadevergoeding van 7.500 euro

Behalve verschillende breuken in het gezicht hield het slachtoffer ook psychologische gevolgen over aan de gewelddadige inbraak. Sinds de inbraak durft de man immers zijn appartement niet meer uit. Om de gevolgen hiervan in te schatten werd een deskundige aangesteld. De man krijgt alvast een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro.