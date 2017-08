Oproep van kleindochter massaal gedeeld op Facebook, maar bejaard koppel blijkt niet van roltrap geduwd

Siebe De Voogt

24/08/17 - 14u42 Bron: Eigen berichtgeving

Dit bericht is bijna 35.000 keer gedeeld. Het is inmiddels offline gezet. © facebook.

Brugge/Drongen De kleindochter van een bejaard koppel uit Drongen (Gent) heeft ongewild heel wat commotie veroorzaakt op Facebook. Het meisje plaatste gisteravond een oproep op haar profielpagina met foto's van haar flink gehavende grootmoeder en grootvader, 81 en 82 jaar oud.

"Mijn grootouders zijn deze namiddag rond 16.30 uur in het station van Brugge door een bende jongeren geduwd op de roltrap", stond er te lezen. "Daardoor zijn ze gevallen en de daders zijn gaan lopen. Is er iemand die dit heeft zien gebeuren?"



Het bericht werd in geen tijd duizenden keren gedeeld en lokte verontwaardigde reacties uit. De spoorwegpolitie van Brugge viel vanmorgen compleet uit de lucht toen ze het bericht onder ogen kreeg. "Het koppel verklaarde bij de eerste vaststellingen dat ze gestruikeld waren. Op camerabeelden is er niemand voor of achter hen te zien op de roltrap", klinkt het. Volgens de dochter van het bejaarde koppel is de situatie compleet uit de hand gelopen.



"Erg verward"

"Toen mijn ouders thuiskwamen, waren ze erg verward. Ze beweerden wel degelijk dat ze geduwd waren", vertelt ze. "Mijn dochter plaatste een oproep op Facebook om dit soort daden aan te klagen. We wilden echter niemand met de vinger wijzen. Nadat ik te horen kreeg van de politie dat er geen agressie in het spel was, heb ik mijn ouders meteen opgezocht. Ze weten niet meer goed hoe alles precies gebeurde."



De kleindochter haalde het bericht deze voormiddag offline. Het was dan evenwel al bijna 35.000 keer gedeeld.