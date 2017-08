Historisch tekort aan kinderopvangplaatsen in Antwerpen (eindelijk) achter de rug

Bewerkt door: ADN

In Antwerpen is volgens het stadsbestuur het historische tekort aan kinderopvangplaatsen sinds 1 augustus grotendeels achter de rug. De stad heeft immers de zogenaamde Barcelona-norm bereikt, een Europese afspraak uit 2002 die stelt dat minstens één op drie kinderen jonger dan drie jaar een plaats in de kinderopvang moet hebben. Over heel Vlaanderen is die norm al een tijd bereikt, maar Antwerpen liep tot nu toe achter de feiten aan.