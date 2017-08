Door: redactie

24/08/17

video Bijna negen op de tien leraren kopen met hun eigen geld materiaal voor in hun klas.

Bij leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs gaat het gemiddeld over 214 euro. Met het geld wordt bijvoorbeeld verf of knutselmateriaal gekocht.