Leraren betalen zelf gemiddeld 214 euro uit eigen zak

video Een rondvraag van de onderwijsvakbond COV bij zo'n 780 leerkrachten toont dat 9 op de 10 leerkrachten in de eigen portemonnee tasten om in hun klas te investeren. Ze geven gemiddeld 103 euro per schooljaar uit. Bij leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs gaat het gemiddeld zelfs over 214 euro. Met het geld wordt bijvoorbeeld verf of knutselmateriaal gekocht.

De christelijke onderwijsvakbond COV peilde naar de uitgaven voor lesmateriaal bij 603 vrouwelijke en 174 mannelijke leerkrachten. Vorig jaar had een gelijkaardige enquête al tot gelijkaardige resultaten geleid.

Iedereen blijft het normaal vinden dat leraren zelf geld investeren in hun klas Marianne Coopman (COV) "Maar de heisa die er toen in de pers over ontstond, heeft weinig verandering gebracht", zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV. "Slechts bij 14 procent van onze respondenten heeft die ruchtbaarheid iets in gang gezet op school: een gesprek tijdens de personeelsvergadering, duidelijker afspraken over het klasbudget, verspreiden van tips over hoe je met weinig geld veel kan doen in je klas bijvoorbeeld. Maar overleg met het schoolbestuur, de schoolleiding gebeurde slechts sporadisch. Iedereen blijft het normaal vinden dat leraren zelf geld investeren in hun klas."