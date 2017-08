Opstandige jongeren keren zich tegen politie en beletten arrestatie drugsverdachte

Bewerkt door: ADN

Schaarbeek Een man die op het punt stond gearresteerd te worden door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node), is dinsdagavond aan die arrestatie kunnen ontsnappen door de tussenkomst van een groep jongeren. Dat meldt de politie Brussel Noord. De verdachte is nog steeds spoorloos.

De politie Brussel Noord wilde dinsdagavond in de Navezstraat in Schaarbeek een verdachte in een drugdossier in de boeien slaan maar toen de agenten hem wilden arresteren, begon de man amok te maken. Een 20-tal jongeren uit de buurt kwamen op het lawaai af en keerden zich tegen de agenten. In het geharrewar kon de verdachte op de loop gaan. Eén agent raakte bij het incident lichtgewond, aldus nog de politie.