Trucker tracht te vluchten voor controle: vrachtwagen heeft 30 mankementen

Bewerkt door: mvdb

24/08/17 - 12u36 Bron: Belga

© Facebook Lokale politie Mechelen-Willebroek.

Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft gisteren op de Postzegellaan in Mechelen een vrachtwagen onderschept waarvan de bestuurder een controle op zwaar vervoer wilde ontvluchten door rechtsomkeer te maken.

De bestuurder bleek niet in orde met de tachograafwetgeving, had geen geldig verblijfsadres, was niet in het bezit van een bestuurderskaart en vervoerde chemische producten die niet vastgemaakt waren. De vrachtwagen zelf, een trekker met oplegger, werd aan een technische keuring onderworpen en daar kwamen ook nog eens 30 problemen aan het licht.



Defecte richtingsaanwijzers

Bij de eerste visuele controle na de interceptie merkte de politie al onder meer op dat de oplegger achteraan een band had waar geen profiel meer aanwezig was en dat de trekker door schade uitstekende delen had die gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers. Onderweg naar de keuring bleek bovendien geen enkel licht of richtingaanwijzer van de oplegger te functioneren en ook bij de trekker was een van de richtingaanwijzers defect. De keuring leverde uiteindelijk 19 vermeldingen "verboden tot het verkeer" op voor de trekker en elf voor de oplegger.



De Belgische bestuurder kreeg een boete van 6.970 euro. In afwachting van betaling plaatste de politie een wielklem op de trekker.