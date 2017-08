Sloop van oude Ford-gebouwen in Genk gestart

Bewerkt door: ADN

24/08/17

© Twitter Wim Dries.

Ford Genk De sloop van de oude gebouwen op de Ford-site in Genk is deze ochtend gestart. De eerste fabriekshal op het terrein van 140 hectare werd neergehaald in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA), voorzitter van De Vlaamse Waterweg Frieda Brepoels, en Genks burgemeester Wim Dries (CD&V). De site wordt omgebouwd tot een nieuwe bedrijvenzone die 2.500 nieuwe jobs moet creëren.

Emotioneel. Het is ook voor alle mensen die hier graag en goed gewerkt hebben dat we volop gegaan zijn voor snelle herbestemming! #fordgenk pic.twitter.com/7fQjiWbIOI — Wim Dries (@wimdries) De eerste steen van Ford Genk, een autoassemblage- en onderdelenfabriek van Ford Motor Company, werd gelegd in 1962. Een halve eeuw lang produceerde de fabriek talloze Ford-modellen, tot de productie werd overgeheveld naar het Spaanse Valencia.



"Daarmee kwam in Limburg een tijdperk ten einde", zei minister Muyters. "Met 4.210 werknemers was Ford Genk immers de grootste werkgever in de provincie Limburg en de op één na grootste autoassemblagefabriek in België. De sluiting zorgde voor een grote economische en sociale aderlating."

Herontwikkeling Het is gebeurd, oude fabriek wordt afgebroken & maakt plaats voor nieuwe toekomst! Dank partners voor vlotte samenwerking! #FordGenk pic.twitter.com/AYepbSWP7f — Philippe Muyters (@philippemuyters) Om de gevolgen op te vangen, startte de Vlaamse overheid in 2013 met de ontwikkeling en de uitvoering van een reconversieplan voor de provincie Limburg, het zogenaamde SALK-plan. Eind 2015 kocht ze de Ford-site. In augustus 2016 ging het Masterplan Ford Genk van start, een samenwerking van Vlaanderen met de stad Genk en De Vlaamse Waterweg om de voormalige industriële terreinen om te vormen tot een nieuwe bedrijvenzone. Een jaar later werden nu de afbraakwerken opgestart.



Burgemeester Dries is tevreden over de snelheid van de herontwikkeling. "Dat de site nauwelijks 30 maanden na de sluiting van Ford al een nieuwe invulling krijgt, is fantastisch", zegt hij. "De eerste jobs kunnen in de eerste helft van 2018 al worden ingevuld. De herontwikkeling luidt een mooie toekomst in voor de werkgelegenheid in Genk en Limburg."