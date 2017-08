Silke Vandenbroeck

24/08/17 - 10u45 Bron: Eigen berichtgeving

(archieffoto)

In de Zaventemse deelgemeente Sterrebeek is vanochtend een obus gevonden.

De omgeving van de Zeenstraat is momenteel afgezet. De ontmijningsdienst DOVO is onderweg voor nader onderzoek.



