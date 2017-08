Peiling: "Eén op de drie PS-kiezers heeft geen vertrouwen meer in Di Rupo"

Bewerkt door: ADN

24/08/17

© epa.

Een peiling die uitgevoerd werd nadat Elio Di Rupo maandag had aangekondigd dat hij tot na de parlementsverkiezingen van 2019 aanblijft als voorzitter van de PS, leert dat een derde (34 procent) van de PS-kiezers in hem geen vertrouwen meer heeft. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.

De peiling werd van maandag tot woensdag uitgevoerd door iVOX bij 827 Franstaligen die in 2012 en/of 2014 voor de Franstalige socialisten stemden. Gevraagd of ze het vertrouwen behouden in een Di Rupo die nog twee jaar aanblijft, antwoordt 14,5 procent van de PS-kiezers "zeker niet" en 19,5 procent "eerder niet". 57,5 procent staat wel nog positief tegenover de PS-voorzitter.



Als Di Rupo effectief aanblijft, zegt 14,5 procent van het PS-electoraat "minder geneigd" te zijn op de partij te blijven stemmen. 35,5 procent heeft het zelfs helemaal gehad met de PS, "wat er ook gebeurt".



Mocht Di Rupo toch een stap opzijzetten, dan ziet 59 procent van de respondenten in Paul Magnette de gedoodverfde opvolger.



Verder moet de peiling aantonen dat slechts een minderheid van de PS-kiezers een oppositiekuur verkiest. De partij zou in 2019, na de volgende federale en regionale verkiezingen, moeten samenwerken met Ecolo, vindt 57,5 procent, of met de PVDA, aldus 44 procent. Een samenwerking met cdH en MR wordt door een grote meerderheid afgewezen.