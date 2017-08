Leopold II-tunnel in Brussel in beide richtingen weer open

Bewerkt door: HA

24/08/17 - 13u18 Bron: Belga

Archiefbeeld © photo news.

De Leopold II-tunnel is sinds 12.30 uur in beide richtingen weer open voor het verkeer. Na de vastgestelde rookontwikkeling in de tunnel, heeft de brandweer geen brandhaard kunnen vaststellen en werd het licht op groen gezet voor de openstelling, bevestigt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.