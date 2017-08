Chaos in Brussel: Leopold II-tunnel gesloten in beide richtingen

TK

"Wegens een uitgelopen nachtelijke onderhoudsinterventie blijft de Leopold II-tunnel voorlopig nog dicht in beide richtingen. Er wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke heropening." Dat heeft Mobiris, het verkeerscentrum van Brussel Mobiliteit, vanochtend getweet. "Daardoor is er verkeerschaos bovengronds", vult Inge Paemen van Brussel Mobiliteit aan. Ook bij het openbaar vervoer zijn er problemen.

Omstreeks half negen vanochtend meldde het centrum vertragingen in de Wettunnel richting centrum en vertraagd verkeer van de Kruidtuintunnel tot en met de Rogiertunnel richting Basiliek. "Er is vannacht gewerkt in de Leopold II-tunnel. Er was een probleem met de transformatoren. Dat is hersteld, maar er is nu een probleem met de communicatie met de ventilatoren", aldus Inge Paemen, woordvoerder van Mobiel Brussel.



Intussen zijn de tunnelproblemen nog niet van de baan, met alle gevolgen van dien voor het bovengrondse verkeer in de omgeving. "Wie daar al in de file staat, raden we aan om kalm te blijven. Wie er nog niet is en Brussel nog moet binnenrijden, raden we aan om zoveel mogelijk de Ring te volgen", adviseert Paemen. Het is nog niet duidelijk wanneer de tunnel weer open kan.



Ook voor het openbaar vervoer is er hinder. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat lijnen 212, 213, 214 en 355 door de verkeersdrukte niet rijden tussen Koekelberg Simonis en Brussel Noord. Bij de Brusselse MIVB is er hinder op tramlijn 19 en op de buslijnen 13, 14, 20, 49, 61, 86, 87 en 89 in de omgeving van Simonis en Ribaucourt. De vertragingen lopen er op tot 30 minuten.