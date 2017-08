Burgemeester over exhibitionist: "Een blote piemel, is dat nu zo erg?"

Door: redactie

24/08/17

Al meer dan twee jaar schrikt een onbekende man in Ham vrouwen op. Hij masturbeert openlijk of toont zijn geslachtsdeel. Maandag stond een 25-jarige dame plots oog in oog met de man: "Hij masturbeerde op het jaagpad, terwijl hij mij aanstaarde". Burgemeester Dirk De Vis heeft het over een "fait divers". "Een blote piemel, is dat nu zo erg", zegt hij in Het Belang van Limburg.