Door: redactie

24/08/17 - 08u15 Bron: vtmnieuws.be

Oud-wielrenner Roger De Vlaeminck wordt vandaag 70. Het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx belde hem deze ochtend op en ze vroegen hem hoe het voelt om 70 te worden. Daarop antwoordde De Vlaeminck dat hij toch wel bang is voor de dood: "Het is raar dat je niet weet hoeveel jaar je nog te gaan hebt." Hij probeert wel om fit te blijven door drie keer per week te gaan fietsen en voldoende te slapen.